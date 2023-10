Se la difesa dopo gli infortuni di Alex Sandro e Danilo è con gli uomini contati, discorso molto simile per il centrocampo, visto che la Juve non potrà più contare suUna situazione di emergenza che continuerà per i prossimi mesi, almeno fino a quando la dirigenza non potrà agire sul mercato inserendo nuovi innesti nel reparto.DUE (+1) - Immaginando una Juve che si affiderà ancora al 3-5-2, almeno contro il Milan, visto che difficilmente Allegri rivoluzionerà tatticamente la squadra soprattutto dopo la sosta per le nazionali, rimane un posto in mezzo al campo "libero". Manuel Locatelli e Adrien Rabiot sono ancora di più imprescindibili, chi completerà il terzetto?Lo statunitense rientrerà oggi alla Continassa dopo il viaggio oltreoceano con la nazionale statunitense. Nell'ultima partita ha giocato solo il secondo tempo. Lo staff tecnico ed Allegri dovranno quindi capire le condizioni di Mckennie. I giorni per recuperare energie ci sono, visto che la sfida con il Milan sarà domenica, ma il ballottaggio con Miretti rimane aperto.