Uno, due, tre, quattro... avanti così, fino a nove. Nove! Sono gli scudetti consecutivi vinti dalla Juventus. Aspettando la gara di domani contro il Lione in Champions, fondamentale per la stagione dei bianconeri e per il futuro di Maurizio Sarri, Giorgio Chiellini ha svelato la maglia speciale per celebrare l'ultimo dei nove scudetti, arrivato pochi giorno fa grazie alla vittoria con la Sampdoria: "Nono scudetto, nona t-shirt" ha scritto il capitano bianconero sul suo profilo Instagram, mostrando la sua maglia personalizzata. Sul suo profilo tutte le istruzioni per averla.