Juve, chi è Noni Madueke

La carriera nei club

Le Nazionali

. Chi è il giocatore che Giovanni, maestro e grande amico di Massimiliano Allegri, ha "consigliato" a Cristiano Giuntoli per ladel prossimo futuro?Nato in Inghilterra il 10 marzo 2002 da genitori nigeriani, attualmente milita neled è un centrocampista offensivo di piede mancino che finora ha giocato però prevalentemente da ala destra, con uno spiccato senso del gol e una buona propensione agli inserimenti offensivi.Dopo gli inizi con le giovanili del, nel 2014 Madueke è passato alper poi essere acquistato nel 2018 dal, con cui nel gennaio 2020 ha esordito in Eredivisie. Per lui, che ha collezionato anche diversi gettoni in Champions ed Europa League, 80 presenze e 23 gol in 3 anni e mezzo con la squadra olandese, prima del passaggio alnel gennaio 2023 per circa 35 milioni di euro. La sua prima rete con i Blues è arrivata il 2 maggio 2023, nella sconfitta esterna contro l'Arsenal (3-1); il suo score, adesso, parla di 21 presenze e 3 gol.Noni - il cui nome completo è Chukwunonso Tristan Madueke - ha inoltre giocato nelle Nazionali giovanili inglesi Under-16, Under-17, Under-19 e Under-21, con cui si è aggiudicato la vittoria del Campionato europeo di calcio Under 21 nel 2023.