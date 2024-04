Nel match tra la Juventus Next Gen e la Fermana, terminato con la vittoria dei bianconeri per 2-1, uno dei momenti salienti è stato il gol di Nonge. Il giovane centrocampista ha siglato il gol decisivo con un destro secco che si è infilato sotto la traversa, garantendo così alla sua squadra tre punti preziosi.





Il gol di Nonge è arrivato al minuto 80 del secondo tempo, quando la partita era ancora in bilico sul punteggio di 1-1. Con una splendida conclusione, Nonge ha dimostrato il suo istinto da goleador e la sua capacità di fare la differenza nei momenti cruciali della partita.

La rete di Nonge ha confermato il suo valore e il suo talento, aggiungendo un ulteriore capitolo alla sua crescita come giovane promessa della Juventus Next Gen. Il gol ha permesso alla squadra di conquistare una vittoria importante e di consolidare la propria posizione in classifica, confermando ancora una volta il talento e la determinazione dei giovani talenti bianconeri.