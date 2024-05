Il mondo del calcio è fatto di incontri e separazioni, di vittorie e delusioni. E così, in un momento di transizione per la Juventus, emerge la voce di un giovane talento del vivaio bianconero, Nonge, per omaggiare coloro che hanno guidato la squadra in uno dei momenti più significativi della stagione.Massimilianoe il suo vice, Marco, hanno lasciato la Juventus dopo l'esonero, ma il loro impatto sulla squadra e sulle persone che hanno lavorato con loro è destinato a perdurare nel tempo. È proprio questo il messaggio cheha voluto trasmettere attraverso un gesto di gratitudine e rispetto.Il centrocampista classe 2005 ha scelto di esprimere il suo saluto a Allegri e Landucci con parole cariche di significato. "Grandi uomini", ha affermato, evidenziando non solo l'abilità tecnica e tattica dei due allenatori, ma anche le loro qualità umane che hanno lasciato un'impronta positiva sui giocatori e sullo staff.