Nonge lascia la Juventus, è UFFICIALE: ecco dove giocherà

Il comunicato del Kocaelispor

Non solo l'arrivo di Jonathan David, ma in queste ore laha perfezionato anche una cessione., infatti, lascia ufficialmente il club bianconero e si trasferisce in Turchia dove vestirà la maglia del. Il centrocampista belga, dopo aver esordito in Serie A con Massimiliano Allegri nella stagione 2023/24, ha speso l'ultima stagione in prestito vestendo le maglie di Troyes e Servette. Ora, però, arriva l'addio alla Juve.È stato raggiunto un accordo con la Juventus Football Club, tesserata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, per il trasferimento definitivo del calciatore professionista Joseph Nonge Boende al nostro club. Il giocatore verrà nella nostra città per condurre le trattative preliminari e sottoporsi a un controllo sanitario presso il nostro sponsor sanitario, l'Atakent Cihan Hospital.