Nonge, 'doppia conferma da titolare': le ultime dalla Svizzera sul giovane della Juventus

Dal sito ufficiale della Juventus.Torna la rubrica, dedicata ai tanti giocatori che in questi mesi stanno facendo esperienza in prestito nei club in giro per l’Italia e non solo.Oggi facciamo tappa infatti in Svizzera, al Servette, la nuova squadra dia seguito del trasferimento di qualche settimana fa.Il centrocampista belga classe 2005 ha iniziato la sua nuova avventura nel paese elvetico, facendo lo scorso martedì il suo esordio da titolare con il club svizzero nel match pareggiato 3-3 in trasferta contro il Sion in Super League. Nonge è poi sceso in campo dal primo minuto anche nella sfida domenicale delle scorse ore contro il Basilea capolista in campionato, battuto dal Servette per 2-1, portando così la squadra di Ginevra al quarto posto in classifica.

Una doppia conferma da titolare in una nuova avventura che permetterà al giocatore di continuare il suo percorso di crescita.