Convocato per Milan-Juventus anche Nonge Boende, talento classe 2005 che da ora in avanti sarà aggregato alla prima squadra e non più in Next Gen. Nessuno mette in dubbio le sue grandi qualità, scrive, ma deve migliorare a livello comportamentale: qualche ritardo di troppo in allenamento lo ha infatti escluso dalla lista dei convocati, tra Primavera e Next Gen.