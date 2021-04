La Fiorentina non vuole un altro Chiesa. O meglio, lo vuole, ma vuole anche blindarlo più a lungo di quanto non sia riuscita a fare con l'attuale esterno della Juventus (per quanto cedere Chiesa alla Juve stia portando un totale di 60 milioni di euro nelle casse viola). Per questo, si legge sul Corriere dello Sport, il club di Rocco Commisso sta pensando a rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic, per prolungarlo rispetto all'attuale scadenza nel 2023. L'attaccante serbo, infatti, è di quelli che può far gola a molte big.