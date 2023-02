Dopo aver analizzato se effettivamente le squadre di Massimiliano Allegri hanno sempre tra i migliori attacchi del campionato , come il tecnico della Juve aveva affermato nello sfogo post partita contro il Nantes, vediamo cosa c'è dietro un'altra frase che ha fatto discutere. Ovvero quando l'allenatore ha dichiarato din particolare quando le sue squadre vanno in vantaggio.Una "filosofia", quella dell'1-0, che è tornata in maniera costante nel filotto delle otto vittorie consecutive in campionato, in cui la Juve aveva vinto con questo risultato per cinque volteuna percentuale quindi molto alta anche rispetto al passato.In Italia però c'è chi fa meglio (o peggio, dipende dai punti di vista). Tra gli allenatori delle big infatti, considerando non solo la stagione in corso ma tutto il periodo con le rispettive squadre,(14 su 85, % del 16,47). Dietro c'è Allegri, che analizzando anche i primi 5 anni alla Juve, ha avuto successo per 1-0 56 volte su 354 gare (15,85%).nei tre anni che il tecnico ha passato a Torino come allenatore. Tra i due, è proprio Conte ad avere la percentuale più alta di vittorie per 1-0 rispetto al totale delle gare vinte.rispetto alle 56 su 236 vittorie totali di Allegri (23,7%). Altri tempi, altri giocatori, ma stando ai freddi numeri, a Torino c'è chi ha usato più il "cortomuso" di chi ha "inventato" questo termine, o meglio, filosofia.