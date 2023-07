" è il nome dell'evento di protesta organizzato a Reggio Emilia dall'associazione "", molto attenta alle vicende che riguardano la violenza sulle donne, della quale è accusato l'ex Genoa Manolo, passato alla Reggiana in questa sessione di mercato. ."Invitiamo la comunità a partecipare contro l’ennesima offesa alle vittime di violenza patriarcale che ha macchiato la nostra città. Una vicenda orribile di cui si è resa protagonista la dirigenza della Reggiana perché sono gli interessi economici e di prestigio della squadra a valere più di ogni altra cosa. Si decide di proteggere un uomo accusato e condannato per stupro in primo grado, di chiudere per così dire un occhio, di sminuire l’accaduto perché per alcuni 'la politica in certe cose non dovrebbe entrare, meno che mai nello sport'... Siamo furiose e indignate, porteremo in piazza la nostra rabbia e la nostra vibrante protesta".