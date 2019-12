Con la Lazio in forma super dopo la vittoria in Supercoppa contro la Juventus, secondo La Repubblica si è impennato anche il prezzo di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, sempre monitorato attentamente dai dirigenti della Juventus che già in passato si erano fatti avanti, ora viene valutato 105 milioni di euro. Dietro l'angolo c'è una maxi plusvalenza per il presidente Lotito, che nel 2015 lo prese per 18 milioni.