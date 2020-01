Non è tramontata la pista Icardi per la Juventus. L'argentino gioca e segna col Psg, dove si è trasferito in estate in prestito con diritto di riscatto dall'Inter per 70 milioni. Secondo L'Equipe, il club francese è convinto di avere il pieno controllo del cartellino del giocatore in caso di riscatto, visto che il contratto è già stato firmato oltre il 2020.