Laè ancora alla ricerca di un rinforzo per l'attacco, non basta Angel. Nicolòresta nel mirino di Madama ma questo non precluderebbe l'arrivo di un altro attaccante. Il nome caldo a Torino è ancora quello di Alvaro. Lo spagnolo è tornato all'dopo il mancato riscatto da parte della Juventus alla fine del prestito ed ora è in tournée con i Colchoneros. L'attaccante però non è convinto di restate alla corte del Choloed è legatissimo a Torino, come riporta La Stampa.La Juventus vorrebbe un Morata III, perAlvaro è una certezza. Il tecnico toscano spinge per riportarlo a Torino conoscendo le qualità e l'adattabilità ai ruoli offensivi. Oltre che il legame con l'ambiente: dirigenza e tifosi. La trattativa con l'Atletico non è semplice ma la Juventus può ora sperare in un Alvaro tris e Morata può sperare di tornare nella sua Torino.