Se Cristiano Ronaldo dovesse decidere di lasciare la Juventus, la società sta pensando a tutte le possibilità di scambio con il portoghese. In caso di un ritorno al Manchester United, per esempio, l'idea dei bianconeri è quella di chiedere Paul Pogba come contropartita. E anche per lui sarebbe un ritorno, a Torino, dove tornerebbe di corsa e anche il club sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Se non si dovesse riuscire a trovare la quadra per lo scambio Ronaldo-Pogba, l'alternativa sarebbe Donny van de Beek, ex compagno di De Ligt all'Ajax.

Con Cristiano Ronaldo al Manchester United, una delle poche mete gradite dal fuoriclasse della Juventus, due sarebbero le opzioni per i bianconeri: come scrive Tuttosport, la prima scelta è Paul Pogba, con un solo anno di contratto coi Red Devils, la seconda è l'ex Ajax Donny van de Beek, che non si è integrato nella nuova realtà.