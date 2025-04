'Non ti vendo nemmeno per 100 milioni': Juventus, il retroscena di mercato

Emergono nuovi retroscena di mercato riguardanti la Juventus, e in particolare un interesse concreto mostrato la scorsa estate per Alessandro Circati, giovane difensore classe 2003 del Parma. A rivelarlo è La Gazzetta di Parma, che racconta come Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva bianconera, avesse messo gli occhi sul talentuoso centrale, autore di una stagione importante in Serie B con la maglia dei ducali.Secondo quanto riportato dal quotidiano, la Juventus era pronta a formulare un’offerta da 15 milioni di euro per portare Circati a Torino. Un investimento importante, a conferma della grande considerazione nei confronti del giocatore, visto come un prospetto ideale per il futuro della difesa bianconera.

Tuttavia, l’affare non si è concretizzato per la ferma opposizione del presidente del Parma, Kyle Krause, che avrebbe risposto con decisione, rivolgendosi direttamente al giocatore:«Non ti vendo nemmeno per 100 milioni».Una frase simbolica che sottolinea l’attaccamento del club emiliano al suo gioiello e la volontà di costruire attorno a lui il futuro del Parma. La Juventus, dal canto suo, potrebbe tornare alla carica, ma per ora il muro alzato dalla dirigenza ducale ha retto.