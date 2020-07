ممكن تحصل في يوم من الايام أعتقد مستحيل ساعتها يوفنتوس ينزل كسبان خمسة قبل كل ماتش pic.twitter.com/MYqYZfY4jq — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 3, 2020

Leo Messi non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Barcellona in scadenza nel 2021 e in tutto il mondo è già partito il tam-tam su quale potrebbe essere la prossima squadra dell'argentino, nel caso in cui decida davvero di lasciare il Nou Camp tra una stagione. Le parole di Rivaldo hanno fatto sognare i tifosi della Juve: ​Vederli insieme sarebbe un evento storico, molti sponsor credo che se lo augurerebbero e per questo potrebbe essere una possibilità".E sui social i tifosi sognano. Un giornalista egiziano, ​su Twitter ha postato un'immagine di Messi e Ronaldo con la maglia della Juventus, con Guardiola in primo piano e il logo della Juve sulla giacca: "Forse pensi che sia impossibile vedere un giorno la Juve farne cinque prima di ogni partita", ha scritto. Secondo Cadena Ser se Bartomeu resterà presidente del Barça Messi andrà sicuramente via e per Betfair i bianconeri sono la seconda squadra favorita a prenderlo dopo il City di Guardiola, se resterà sulla panchina degli inglesi. "Non succede, ma se succede...", ha scritto qualcuno sui social. Il popolo bianconero sogna.