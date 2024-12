Mercato Juve, chi può arrivare

Serve qualcosa. Si sapeva prima, e pure ieri si è avuta la conferma: alla Juve manca un ulteriore apporto offensivo, un uomo che possa sparigliare le carte, o comunque togliere un po' di responsabilità a Dusan. E da lì bisogna partire, proprio da DV9. Contro la Fiorentina una prestazione così e così, a tratti rivedibile, per altri invece il massimo che si potesse fare. Quando non segna, c'è però il buio attorno alla Juventus, e questo è uno dei problemi che può risolvere il mercato. Senza se, senza ma.Tutto il resto dovrà dunque arrivare dal mercato, e già da quello pronto a partire nelle prossime ore. Il sogno resta sempre lo stesso ed è Joshua Zirkzee : l'attaccante oggi allo United è ancora nel bel mezzo di una fase di valutazione da parte del Manchester, che vorrebbe continuare a puntare su di lui. Amorim, prima del Newcastle, l'ha schierato solo due volte titolare in Premier League: segno che per lui sia uno dei tanti, un buon rincalzo e niente più. Con il Newcastle, poi, la partenza da titolare ma la bocciatura dopo 32'. Basterà all'olandese? Certo, la prima mossa dovrà arrivare da lui, perché la Juve può prenderlo solo in prestito.Stesso discorso per, diverso invece per, che poteva rientrare magari in uno scambio cone il tanto voluto (dal Napoli). Al momento, gli azzurri hanno alzato un muro difficile valicabile. La sensazione, alla fine, è che la Juve farà passare del tempo prima di affondare un possibile colpo. La priorità è il difensore, e coi giorni che passano tante situazioni saranno più chiare, in Italia come all'estero.