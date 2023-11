Occhio ai parametri zero. Di questi tempi la Juve non può che tornare a valutarli con estrema attenzione, cercando l'occasione giusta. E se il bersaglio grosso sembra poter davvero portare a Piotr Zielinski nel caso in cui non si sbloccasse la trattativa per il rinnovo di contratto con il Napoli, è in difesa che la coppia Giuntoli-Manna sta guardando con attenzione. D'altronde ci sarà da sostituire uno come Alex Sandro, che a sua volta partirà a parametro zero lasciando però un ampio spazio in termini di salario. Con tre difensori centrali che in questo momento si continuano a studiare alla Continassa, due sono mancini, tre giocatori attualmente in scadenza di contratto. Sfidando anche alcuni club italiani come Inter e Milan su tutti.Scopri chi in gallery