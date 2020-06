Non c'è solo Nicolò Zaniolo tra gli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport bianconeri e giallorossi discutono anche del futuro di Cengiz Under, Justin Kluivert e Bryan Cristante. L'idea delle due società è quella di replicare lo scambio della passata stagione tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini che ha permesso a bianconeri e giallorossi di mettere a bilancio corpose plusvalenze. I bianconeri, stavolta, sono pronti a mettere sul piatto Rugani, Mandragora e Bernardeschi.