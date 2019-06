Nicolò Zaniolo, ma non solo. All’interno della “gioielleria” Roma, la Juventus ha sempre avuto un occhio di riguardo per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista classe ’96, riporta Tuttosport, è uno dei pezzi da novanta che il club giallorosso potrebbe sacrificare sull’altare delle necessità finanziarie. Fabio Paratici lo apprezza fin dai tempi del Sassuolo e lo marcherà stretto durante l’Europeo Under 21. La Roma, da parte sua, farà le relative valutazioni sulla base delle richieste del nuovo allenatore Paulo Fonseca: nella Capitale si lavora già per eliminare la clausola rescissoria da 30 milioni di Pellegrini.