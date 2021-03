#Under17 | Successo nel test match in casa dello Spezia



Condello

Galante

Strijdonck

Hasa#ForzaJuve — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) March 28, 2021

Ieri le Juventus Under 15 e Under 16 hanno vinto contro i pari-età dello Spezia in amichevole.Nello stesso giorno peraltro, in cui la Juve Women vince 9-1 contro la Pink Bari. Insomma, una ricca giornata per le formazioni bianconere, in attesa il prossimo weekend di rivedere la prima squadra in azione!