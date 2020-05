1







di AM

Dici 30 giugno e pensi al mercato. Alla sua apertura e alle occasioni. Perché il 30 giugno, normalmente, segna la fine della stagione, più a livello contrattuale che sportivo. Mai come in questo caso, però, la parte giocata dell'anno si prepara a vivere il suo pieno, dato che mancano ancora tre mesi fitti fitti, ricchi di impegni, allenamenti e partite. Lo stop improvviso causa coronavirus e la nuova fase di preparazione hanno rallentato anche i tempi del mercato, che vive ancora di idee e scambi, prima di affondare.



Tra le idee, poi, ci sono anche quelle che portano agli svincolati, "merce" che fa gola un po' a tutti e che serve ai club, specialmente in un periodo come questo. Chi sono? Ecco la Top 10, colpi da Juve e nomi avvicinati ai colori bianconeri, giocatori con un valore tra i 25 e i 10 milioni di euro.