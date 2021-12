Non solo Dusan. Tanti top club d’Europa si sono aggiunti alla Juventus nella caccia al 9 serbo, con anche Arsenal, Tottenham e Borussia Dortmund già iscritte da tempo. Però, visto il muro di Commisso e le alte richieste, la Juve tiene da parte anche un piano B. Di recente nel taccuino bianconero è finito Aleksandar, compagno di Vlahovic in nazionale con il ct Dragan Stojkovic e stella del Fulham, capolista della Football League. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi qui su ilBianconero.com, la Juve ha aperto le porte al colpo, anche se siamo ai primi interessamenti e alle telefonate con gli emissari.. A soli 21 anni piace ed è pronto per il grande salto: gol e talento, oltre a un contratto in scadenza il 31 dicembre 2022. I contatti, spiega Tuttosport, proseguono da tempo, nonostante le smentite del River Plate. Domani le elezioni indicheranno il successore di D’Onofrio alla presidenza del club argentino: tra i candidati c’è Antonio Caselli, che ha indicato in David Trezeguet il suo vice. L'ex Juve potrà essere una sponda importante...