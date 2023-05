Il fattore Champions League sarà fondamentale per capire il futuro di alcuni giocatori come Di Maria, Vlahovic e Rabiot. Non solo loro però, secondo Gazzetta,it, anche Szczesny potrebbe lasciare la Juve in caso di mancata qualificazione. Questo perché il portiere ha un ingaggio molto alto e lo stesso club rifletterebbe su cosa fare in merito.