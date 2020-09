Non c'è solo Arturo Vidal nel mirino dell'Inter di Antonio Conte che ha mollato Sandro Tonali per andare a caccia di profili più esperti sul mercato. L'ex bianconero è certamente un obiettivo importante per il tecnico nerazzurro ma secondo La Gazzetta dello Sport, l'altro nome pesante sul piatto è quello del centrocampista del Chelsea N'Golo Kante che Conte ha già allenato al Chelsea e che i Blues valutano 50 milioni di euro. Tanti, ma Conte vuole giocatori pronti per colmare il gap con la Juventus.