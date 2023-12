Lain estate ha lasciato partire l'esterno argentino Angelsenza però trovarne un effettivo sostituto nel corso del mercato. Con il corso dei mesi la dirigenza bianconera si è resa conto di questa lacuna e quindi è alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche per il mercato di gennaio. Rapidità, estro e fantasia è il curriculum ideale che il giocatore deve avere per finire nei radar della Vecchia Signora. Il preferito pare sia Domenico, ma non solo, la dirigenza bianconera è al lavoro per capire quali siano le opportunità per il mercato di gennaio. In gallery i nomi al vaglio.