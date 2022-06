Un colpo servirà anche sulla fascia sinistra. Di fantasia, di gioventù, di prospettiva. La Juventus è convinta di voler inserire un nuovo nome sulla corsia mancina, magari al posto di quell'Alex Sandro che entra nell'ultimo anno di contratto e che la Juve cederebbe molto volentieri anche a fronte di un'offerta appena sufficiente per evitare una minusvalenza, risparmiando i 6 milioni di euro di ingaggio. In bilico anche Luca Pellegrini, che dopo aver avuto un'occasione potrebbe partire. C'è e resterà, invece, Mattia De Sciglio, che ha rinnovato al ribasso fino al 2025 e sarà il solito fidato ricambio. Ma al suo fianco la Juve vuole un colpo, sempre che riesca a far partire uno dei suoi terzini.



I NOMI - Diversi i nomi fatti e su cui la Juve sta ragionando, pur avendo le idee chiare: serve un giocatore di prospettiva. Ecco perché Destiny Udogie, già al centro di un'asta internazionale, è tra i preferiti, con l'Udinese che vuole massimizzare la cessione e lo terrebbe un altro anno. Ma con lui anche Owen Wijndal, in pole position tra gli obiettivi: i contatti vanno avanti da un anno, il team Raiola continua a lavorare per fargli spiccare il volo in una grande e l'opzione Juve resta forse la preferita. L'Az Alkmaar però sotto i 15 milioni non vorrebbe scendere nonostante il contratto in scadenza nel 2023. La Juve non si spinge oltre 10 milioni bonus inclusi. Si tratta.