Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora incerto e Calvo si sta guardando intorno. Secondo Repubblica, oltre a Igor Tudor e Fabio Grosso, ci sarebbero due preferenze del club bianconero, ovvero Thiago Motta e Vincenzo Italiano, entrambi già contattati dal Napoli per sostituire Spalletti. In ogni caso, Allegri, riporta il quotidiano, è convinto di potersi ancora meritare una riconferma sottolineando gli enormi problemi che ha dovuto fronteggiare in stagione.