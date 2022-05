Dopo il "pressing" di Totti durante la serata dell'Integrations Heroes Match, sono i tifosi della Roma a scendere in campo. Accorsi a migliaia per le strade della Capitale, in attesa del pullman scoperto per i festeggiamenti per la Conference League, i tifosi giallorossi hanno indirizzato due cori al presidente Friedkin e al General Manager Tiago Pinto, messaggio identico per entrambi: "Portaci Dybala".