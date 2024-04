Per ultimo c'è stato Andrea, che sognava di essere come. Da grande condottiero in campo a erede al trono - cioè, alla panchina - della Juventus, non capita così spesso. Però è accaduto.Il passato della Juventus è comunque costellato da ritorni degli ex, vecchi e grandi giocatori che hanno deciso di intraprendere il percorso da guida tecnica. Aandò male, acertamente meglio. E se i big tre non sono stati big in maglia bianconera - parliamo di-,sono la prova dal passato che sì, si può. Essere grandi in campo come a bordocampo.Tutto questo perché? Per le parole raccontate da Tevez a Gazzetta: sogna di allenare la Juve, di fare un percorso e di ritrovarsi ancora a Torino. Però pronto.