La Juventus giovedì sera all'Allianz Stadium, nella semifinale di Nations League tra Belgio e Francia, potrà osservare da vicino due obiettivi di centrocampo come Aurelien Tchouameni, nelle file francese, e Axel Witsel, in quelle belghe. Ma oltre a loro, non dimentichiamo che ci sarà in mezzo al campo anche un compagno di nazionale come Tchouameni, che alla Juve è stato molto legato, e che la Juve culla il sogno di riportare magari un giorno a Torino: