Lo scontro non solo sugli spalti. Ieri vi abbiamo raccontato il clamoroso episodio avvenuto sulle tribune al termine di Francia-Svizzera. Una discussione raccontata da RMC, che ha spiegato di un litigio molto forte in tribuna tra la madre di Adrien Rabiot e le famiglie di Paul Pogba e Kylian Mbappé.



CONTRO POGBA - "Come ha fatto a perdere la palla?", la domanda che ha mandato su tutte le furie la famiglia di Pogba. E lo scontro non si è fermato lì. Anche in campo Rabiot e Pogba non se le sono mandate a dire. Più volte si sono beccati e a volte sono stati anche inquadrati, come a fine gara, mentre battibeccavano duramente. Il francese della Juve ha rimproverato all'ex bianconero di essere poco attivo in fase difensiva e il Polpo ha replicato duramente. Ma non è finita qui...



CONTRO MBAPPE' - Quello che ha più sconvolto è stata la madre e agente di Rabiot, Veronique, sempre molto invadente nella vita calcistica del figlio che, stando all'Equipe, alla famiglia di Kylian Mbappé ha detto: "È imbarazzante come ha calciato, per un giocatore del suo livello. Ha colpito troppo piano. Spero che lo sgridiate". Definendolo anche arrogante. Insomma, non un bel quadretto...