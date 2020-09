"Cosa mi aspetto dalla Juventus? Il colpo Suarez. Credo possa arrivare. E non solo. Io penso che l'acquisto a sorpresa ddi Paratici possa essere quello di Alvaro Morata. La Vecchia Signora prenderà sue attaccanti". Lo rivela Patrick Bastianelli, noto agente, a Sportitalia, aggiungendo: "Per quello che concerne la questione relativa a Gonzalo Higuain. Io penso che ci siamo ormai per la risoluzione del contratto. Il calciatore non rientra nei programma del nuovo mister Andrea Pirlo e a breve sarà quindi libero di accasarsi in un altro club".