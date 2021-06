Non solo Salvatore Sirigu. Il 34enne portiere del Torino piace alla Juve, ma non è l'unico nella lista degli esperti che fanno gola. Come scrive Tuttosport: "David Ospina ne festeggerà 33 a fine agosto e anche il colombiano rientra nell’elenco dei profili molto graditi per ragioni economiche (ha contratto per un solo anno e il Napoli non potrà chiedere cifre folli) e tecniche: l’ex Arsenal non è un portiere maldestro, ha già navigato in acque multicolori. All’estero non mancherebbero altri potenziali obiettivi per la Juve, come l’italo-argentino Sergio Romero, 34 anni, che ha appena lasciato il Manchester United dopo che gli inglesi hanno deciso di non esercitare l’opzione per il rinnovo automatico del contratto fino al 2022. L’ex Sampdoria era in lista già prima del cambio dirigenziale alla Continassa e la sua candidatura può restare in piedi. Nel frattempo sono giorni caldi anche per il rinnovo di Carlo Pinsoglio: il 31enne di Moncalieri è in vacanza e attende novità. Non esistono ostacoli al rinnovo del contratto in scadenza tra 20 giorni esatti, solo che per ora la Juventus non l’ha chiamato".