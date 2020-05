Non solo Serie A. A breve ripartiranno quasi tutti i principali campionati europei: l'unica ad aver annunciato lo stop definitivo e a non aver - ancora cambiato idea nonostante la pressione del presidente del Lione Aulas, è la Ligue 1. Per il resto, si ricomincia dappertutto: la Germania ha già anticipato gli altri Paesi ed è stata la prima a ripartire, l'11 giugno la Liga rialzerà il sipario con il derby tra Siviglia e Betis, e il 17 giugno toccherà alla Premier League. Poi, ci siamo noi il 19 giugno con la sfida tra Atalanta e Sassuolo.