Non solo Serie A, il Coronavirus sta coinvolgendo anche altri campionati dei Paesi che combattono contro questo pericolo che sta invadendo tutto il mondo. In Francia è stata rimandata a data da destinarsi la partita tra Strasburgo e Psg inizialmente in programma domani. La decisione è stata presa dalla Lega calcio francese dopo il provvedimento della Prefettura della regione del Basso Reno. Ecco la nota ufficiale: "La capienza di 26mila posti nello stadio è un fattore che potrebbe favorire il propagarsi del COVID-19" è il comunicato della Lega calcio.