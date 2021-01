Fabio Paratici sta lavorando a tutto tondo sul mercato della Juventus. Il CFO bianconero cerca rinforzi per la squadra di Pirlo ma non solo, perché si sta muovendo anche portare volti nuovi nell'Under 23 di Lamberto Zauli. Nel mirino della Juventus infatti c'è Andrea Cisco, esterno d'attacco di proprietà del Sassuolo e in prestito al Novara, avversaria dei bianconeri nel girone di Serie C. Per il giocatore i bianconeri avrebbero già pronto un contratto di quattro anni.