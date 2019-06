Hamed Junior Traoré, prima la Juve e poi... il Cagliari? E' più di una possibilità, perché nelle ultime ore i rossoblù stanno preparando il sorpasso al Sassuolo. La Juve ha già chiuso per il millennial e, come confermato anche dal presidente Corsi, mancano solo le firme. Poi il classe 2000 verrà girato in Serie A, con il Sassuolo inizialmente favorito e che ora perde terreno in favore del club sardo.