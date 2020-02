È stata un settimana turbolenta quella della Juventus dopo la trasferta di Verona. La squadra di Juric ha evidenziato diversi problemi della squadra di Sarri e creato un po' di malcontento in casa Juve. Da qui la rabbia dei tifosi e la cena tra Sarri, Paratici e Agnelli utile per fare il punto della situazione e affrontare le prossime sfide. Il 'grido' d'aiuto di Sarri ai senatori e al suo presidente sembra aver avuto i suoi frutti ma serve una svolta per non veder naufragare la rivoluzione sarriana.



A RISCHIO - Sì è vero, i conti si fanno sempre a fine stagione, ma è anche vero che la Juventus non sta convincendo con il suo gioco e l'idea di gioco di Sarri stenta a decollare. Ecco perchè, secondo La Stampa, oltre che Sarri, potrebbe finire sotto esame anche Fabio Paratici, in scadenza nel 2021. Il mercato della Juventus non ha funzionato e in caso di rivoluzione in società potrebbe lasciare anche lui. Sopratutto perchè molto corteggiato ​dalla Roma e dal suo futuro Presidente Friedkin. I giallorossi infatti, prima di andare su Monchi, pensarono proprio a Paratici. In casa Juve è pronta un rivoluzione.