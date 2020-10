1









Piero Sandulli è tornato in cima alle cronache juventine dopo il 2006, quando da presidente della Corte d'appello federale pronunciò la sentenza che mandò la Juventus in Serie B con 17 punti di penalizzazione. Ma non sarà necessariamente lui il giudice che si pronuncerà sul verdetto di Juve-Napoli. Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, Sandulli non solo potrebbe essere ricusato a causa delle dichiarazioni sulla "Classifica che non può essere scritta dal Covid", ma potrebbe decidere lui stesso di lasciare la "patata bollente" nella mani dei colleghi della seconda e terza sezione del tribunale della Figc: Stefano Palazzi e Italo Papp.