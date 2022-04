Serve un pilastro per la difesa. Matthijs de Ligt non basta, perché Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci non ringiovaniscono e un altro profilo più che affidabile è necessario. Il primo nome è Antonio Rudiger, occasione in uscita a parametro zero dal Chelsea, ma non solo. Se l’ex Ajax sarà il perno della prossima retroguardia di Allegri e l'ex Roma il nome più gradito, sarebbe inevitabilmente titolare, viste anche le cifre chieste dal giocatore, resta l’incognita Chiellini, legato alla Juve fino al 2023 ma pronto a decidere il futuro solo a bocce ferme. Gatti è stato bloccato già a gennaio, ma un reparto comunque da ritoccare.



ALTERNATIVE - Come riporta Tuttosport, la Juve ragiona sui nomi di Akanji del Borussia Dortmund e soprattutto di Milenkovic della Fiorentina. Nemmeno quello di Bremer, vicino all'Inter, va tolto completamente dalle liste della Juventus. Riflessioni in corso.