Sono 93 i gol di Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo: ieri CR7 ha segnato una quadripletta nella gara per le qualificazioni ad Euro 2020 contro la Lituania a Vilnius. I lusitani si portano ora a quota 8 nel girone a cinque punti dalla capolista Ucraina. Con 25 gol nelle qualificazioni europee CR7 batte un altro record superando l’irlandese Robbie Keane che ne aveva realizzati 23.



Come scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale, in campo per 90 minuti anche Demiral nella vittoriosa trasferta in Moldavia della Turchia (4 a 0), che rimane in testa al girone con 15 punti al pari della Francia, vincente a Parigi per 3 a 0 contro l’Andorra. Blaise Matuidi ha riposato rimanendo in panchina per tutta la gara.



Nella notte si sono disputate oltreoceano diverse amichevoli: 45 minuti per Dybala nella vittoria per 4 a 0 nella partita tra l’Argentina e il Messico. Pareggio per la Colombia di Juan Cuadrado (in campo 90 minuti) contro il Venezuela (0 a 0) e per l’Uruguay di Bentancur (in campo 83 minuti)) contro gli Stati Uniti (1 a 1). Ha giocato l’intera partita anche Alex Sandro nella sorprendente sconfitta per (0 a 1) del Brasile contro il Perù.