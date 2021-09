. Subito dopo l'ultima partita dell'era Sarri fu Andrea Agnelli in persona a spiegare che un dato particolarmente rilevante avrebbe dovuto far riflettere:fissato prima di tutto un limite (salvo eccezioni) da 9-10 milioni lordi di ingaggio, fin qui rispettato da tutti i volti nuovi arrivati alla Continassa tra lo scorso mercato e quello appena concluso. Poi ovviamente Cristiano Ronaldo ha fatto il resto. Anche se gli effetti andranno avanti anche nelle complicate trattative per il rinnovo. In ogni caso,. L'età media è drasticamente scesa, non solo per l'addio di Gigi Buffon e Ronaldo: in un anno solare ma dopo due stagioni,anche considerando un discreto numero di giocatori che possono usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita. Il tutto mentre la rosa a disposizione di Max Allegri è ben più affollata di quella su cui aveva impostato il proprio lavoro Andrea Pirlo. Ora il monte ingaggi al netto delle tasse è compreso tra i 100 e 110 milioni, il grosso è stato fatto dalla rinuncia al maxi-stipendio di Cristiano Ronaldo (31 milioni) ma non è tutto qui: Morata e Arthur, per esempio, costano molto meno di quanto pesavano i vari Higuain e Pjanic, tutti gli altri acquisti giovani o giovanissimi hanno in Chiesa e i suoi 4 milioni l'unica eccezione a stipendi compresi tra l'1,5 e i 3 milioni.