Altro giro, altra corsa. E altre gare di qualificazione agli Europei. Ce n'è per tutti i gusti, anche e soprattutto bianconeri. Partiamo dalla partita più in voga, quella che potrebbe regalare un super record a Cristiano Ronaldo : alle 20.45, ecco il Portogallo impegnato in casa contro Lussemburgo. La solita passeggiata? Probabilmente sì, ma CR7 resta un appuntamento da non perdere, perché ogni gol peserà tantissimo. Occhio poi alla Francia di Matuidi: la sfida in Islanda è proibitiva, elo sa bene. C'è poi la Turchia dicontro l'Albania: sfida pesante in chiave qualificazione, e non solo.