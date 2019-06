Secondo quanto riferito da Tuttosport Maurizio Sarri, neo tecnico della Juve, dopo Cristiano Ronaldo avrà dei colloqui individuali anche con Giorgio Chiellini, il capitano, e poi Douglas Costa e Dybala. Insomma, focus specialmente sull'attacco. Anzi: sui talentuosi, per dirla come ha fatto lo stesso tecnico toscano nella prima conferenza stampa da allenatore della Juventus. Un segnale, questo, anche per il mercato: con Douglas Costa e Dybala, Sarr vuole implementare i movimenti offensivi. Provare, insomma, a fare la differenza attraverso il gioco d'attacco. Doverosa la telefonata a Chiellini, leader di questo gruppo: ma le gerarchie sarriane si sono capite tutte.