Il lavoro di Federico Cherubini in questo momento è orientato a concludere l'operazione Locatelli, trattativa che procede seppur a piccoli passi ma che alla fine dovrebbe regalare a Max Allegri il centrocampista inseguito per oltre un anno. Il resto è vincolato all'attesa della decisione di Cristiano Ronaldo, oltre che a tutte quelle cessioni ancora bloccate che intasano la via d'uscita.a proposito, il progetto di crescita non cambia, si continuerà a lavorare con quasi tutte le squadre piene di giocatori sottoetà, missione da poter compiere anche dicendo digrazie a una deroga richiesta essendo l'unica società in Italia ad avere anche l'Under 23.