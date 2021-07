Agli ordini di Allegri suda, scherza e lavora sodo per rimettersi in pista prima di tuti gli altri, per essere davvero il centro della prossima Juve. In attesa di Ronaldo, i bianconeri provano a ritrovare il suo Dybala, che comunque sarà impegnato anche fuori dal campo per la trattativa rinnovo. E non solo. I bianconeri, infatti, ragionano anche sul quarto attaccante da aggiungere alla rosa, necessità di lungo corso.La Juve aspetta con ottimismo l'incontro con Ronaldo, ma resta pronta ad ogni scossone. E il piano B è sempre in agguato: ecco perché, riporta Tuttosport, come filtra dai salotti delle trattative europee la Juventus non ha comunque interrotto i sondaggi per eventuali nuovi attaccanti.