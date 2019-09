Dopo Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt la Juve ci ha preso gusto. E non ha certamente intenzione di fermarsi. Il prossimi colpaccio è già pronto, lì per essere realizzato, tra occasioni e grandi spese, con diverse idee in testa: c'è Neymar, come racconta Tuttosport, ma c'è soprattutto Paul Pogba. E poi? E poi diverse suggestioni: da Kylian Mbappe a Mohamed Salah, già avvicinati ai bianconeri. Tra le ipotesi una certezza c'è: la Juve è pronta al colpaccio anche nella prossima estate.