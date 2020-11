Non solo Ronaldo, tra i convocati per la trasferta di domani alle 18 a Benevento non c'è neanche Gigi Buffon. Dopo la gara da titolare contro il Cagliari, il portiere aveva saltato anche la partita di Champions col Ferencvaros per un problerma muscolare: affaticamento al polpaccio. Dopo la partita con gli ungheresi quindi è stato escluso anche dalla sfida del Vigorito, per la quale al suo posto, insieme a Szczesny e Pinsoglio, è stato convocato il classe 2002 Garofani.